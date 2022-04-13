بنعلي: “مخزون الغازوال يغطي حاجيات 26 يوما والبنزين 43 يوما”

هبة بريس - الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، عن مخزون المواد الطاقية في المغرب حاليا.

وذكرت الوزيرة في عرض لها بلجنة البنيات التحتية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ حتى أول أمس الاثنين 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.

وأضافت الوزيرة، أن مخزون مادة الغازوال يغطي حاجيات 26 يوما، أما بالنسبة للبنزين فسيغطي 43 يوما، و34 يوما بالنسبة لوقود الطائرات، و86 يوما بالنسبة للفيول، ثم 26 يوما بالنسبة لغاز البوتان.

وأشارت بنعلي، إلى أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما،لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير المخزون الطاقي بالمملكة.

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