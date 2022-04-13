بنعلي: “مخزون الغازوال يغطي حاجيات 26 يوما والبنزين 43 يوما”

2022-04-13 / 16:27
0
هبة بريس - الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء، عن مخزون المواد الطاقية في المغرب حاليا.

وذكرت الوزيرة في عرض لها بلجنة البنيات التحتية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ حتى أول أمس الاثنين 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.

وأضافت الوزيرة، أن مخزون مادة الغازوال يغطي حاجيات 26 يوما، أما بالنسبة للبنزين فسيغطي 43 يوما، و34 يوما بالنسبة لوقود الطائرات، و86 يوما بالنسبة للفيول، ثم 26 يوما بالنسبة لغاز البوتان.

وأشارت بنعلي، إلى أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما،لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير المخزون الطاقي بالمملكة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقيف سبعة أجانب للاشتباه في ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر

توقيف سبعة أجانب للاشتباه في ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار…

2022-04-13 / 17:37
Photo of طرفاية: مداهمة مخبأ سري وحجز 7 محركات وقوارب مطاطية

طرفاية: مداهمة مخبأ سري وحجز 7 محركات وقوارب مطاطية

2022-04-13 / 16:52
Photo of تسجيل 54 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 54 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-13 / 15:50
Photo of اولاد التايمة : تفكيك عصابة إجرامية روعت مستعملي الطريق

اولاد التايمة : تفكيك عصابة إجرامية روعت مستعملي الطريق

2022-04-13 / 15:19
Photo of وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-04-13 / 14:53
Photo of أمن القنيطرة يوقف شخصين بحوزتهما أزيد من 300 كلغ من الحشيش

أمن القنيطرة يوقف شخصين بحوزتهما أزيد من 300 كلغ…

2022-04-13 / 14:35
Photo of حملة التبرع بالدم في المساجد متواصلة و إقبال كبير للمصلين المتطوعين

حملة التبرع بالدم في المساجد متواصلة و إقبال كبير…

2022-04-13 / 14:15
Photo of وزير الصحة: “التقنية المتطورة لصناعة أدوية البلازما غير متوفرة حاليا بالمغرب”

وزير الصحة: “التقنية المتطورة لصناعة أدوية البلازما غير متوفرة…

2022-04-13 / 12:58
Photo of أمن البرنوصي يوقف 4 أشخاص ألحقوا خسائر بسيارات بالشارع العام

أمن البرنوصي يوقف 4 أشخاص ألحقوا خسائر بسيارات بالشارع…

2022-04-13 / 12:24
Photo of ابتداء من 14 أبريل.. استلام طلبات تجديد شهادة تسجيل المركبات بجهة الرباط

ابتداء من 14 أبريل.. استلام طلبات تجديد شهادة تسجيل…

2022-04-13 / 12:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق