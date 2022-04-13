كشف تعرضه للسحر في رمضان…طليق نجاة الرجوي يتوعد باللجوء للقضاء

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف طليق الفنانة المغربية نجاة الرجوي و أخ الممثلة زينب عبيد “نبيل عبيد”، -كشف- عن تعرضه للسحر خلال أيام رمضان المبارك.

و نشر عبيد عبر خاصية ستوري بمنصة تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي:”باش توصل بيك الدرجة تجي و تلقى السحور مرشوش على باب دارك فرمضان و نعم الوكيل إبليس و تبرأ منکم باز لیکم ملقاكم مع الله حسبي الله”.

و واصل تدوينته قائلا :”معلومة، الكاميرة صورات الفاعل و المسطرة غدي التنفذ إنشاء الله “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

و في سياق منفصل، أعلن نبيل عبيد مؤخرا خبر زواجه للمرة الثالثة، بعد أكثر من سنة على طلاقه من الفنانة نجاة رجوي.

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