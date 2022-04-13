كشف تعرضه للسحر في رمضان…طليق نجاة الرجوي يتوعد باللجوء للقضاء

2022-04-13 / 16:14
2
نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف طليق الفنانة المغربية نجاة الرجوي و أخ الممثلة زينب عبيد “نبيل عبيد”، -كشف- عن تعرضه للسحر خلال أيام رمضان المبارك.

و نشر عبيد عبر خاصية ستوري بمنصة تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام تدوينة جاءت كالتالي:”باش توصل بيك الدرجة تجي و تلقى السحور مرشوش على باب دارك فرمضان و نعم الوكيل إبليس و تبرأ منکم باز لیکم ملقاكم مع الله حسبي الله”.

و واصل تدوينته قائلا :”معلومة، الكاميرة صورات الفاعل و المسطرة غدي التنفذ إنشاء الله “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

و في سياق منفصل، أعلن نبيل عبيد مؤخرا خبر زواجه للمرة الثالثة، بعد أكثر من سنة على طلاقه من الفنانة نجاة رجوي.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سهام أسيف توضح حقيقة هجومها على ماجدولين الإدريسي و إدريس الروخ

سهام أسيف توضح حقيقة هجومها على ماجدولين الإدريسي و…

2022-04-13 / 22:54
Photo of حفل يجمع سعد لمجرد و راغب علامة بدبي

حفل يجمع سعد لمجرد و راغب علامة بدبي

2022-04-13 / 14:12
Photo of خديجة البيضاوية تتعرض لأزمة صحية و مشاهير يطلبون الدعاء لها

خديجة البيضاوية تتعرض لأزمة صحية و مشاهير يطلبون الدعاء…

2022-04-12 / 23:25
Photo of بعد شفائها…بريتني سبيرز حامل للمرة الثالثة

بعد شفائها…بريتني سبيرز حامل للمرة الثالثة

2022-04-12 / 23:24
Photo of “الجنس مقابل العمل” …فيصل عزيزي يثير الجدل بتصريحاته

“الجنس مقابل العمل” …فيصل عزيزي يثير الجدل بتصريحاته

2022-04-12 / 14:50
Photo of هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين

هند بنجبارة تتألق في “لمكتوب” و تحظى بإشادات المتابعين

2022-04-11 / 23:04
Photo of حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و صديقاتي تعرضوا ليه

حسناء مومني :” التحرش موجود في المجال الفني و…

2022-04-11 / 20:39
Photo of مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

مسلسل بابا علي يواصل تألقه ويعيد الاعتبار للإبداع الأمازيغي

2022-04-10 / 22:20
Photo of يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت نيبر

يجري تصويره بورزازات.. فيلم عالمي يجمع باسو و روبرت…

2022-04-10 / 19:27
Photo of زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد على الراقصة مايا

زوجة أبو جاد الثالثة توجه رسالة لطليقته و ترد…

2022-04-10 / 15:16

‫2 تعليقات

  1. ليس هناك سحر بل يريدون ان يوسوسوك لعب الصبيان لا تهتم ان كنت تؤمن بالله

  2. Bravo les journalistes. Cette information est à mettre au même niveau que le covid, l’Ukraine ou les problèmes socio économiques qui en ont découlé

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق