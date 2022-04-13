وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-04-13 / 14:53
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :

– وجدة : 10 ملم – طنجة وتطوان : 8 ملم – العرائش، الرباط المدينة، وإفران: 5 ملمترات

– الناظور وسيدي سليمان : 4 ملمترات – شفشاون والحسيمة : 3 ملم

– فاس سايس، الرباط وسلا، وسطات، والدار البيضاء، وتيط مليل، وبنسليمان : 02 – القنيطرة والمحمدية وتاوريرت وتازة: 01 – مكناس وأسفي، والنواصر: أقل من ملمتر

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