وجدة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية :
– وجدة : 10 ملم – طنجة وتطوان : 8 ملم – العرائش، الرباط المدينة، وإفران: 5 ملمترات
– الناظور وسيدي سليمان : 4 ملمترات – شفشاون والحسيمة : 3 ملم
– فاس سايس، الرباط وسلا، وسطات، والدار البيضاء، وتيط مليل، وبنسليمان : 02 – القنيطرة والمحمدية وتاوريرت وتازة: 01 – مكناس وأسفي، والنواصر: أقل من ملمتر
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