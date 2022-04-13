حملة التبرع بالدم في المساجد متواصلة و إقبال كبير للمصلين المتطوعين

2022-04-13 / 2:15 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل حملة التبرع بالدم بعدد من مساجد جهة الدار البيضاء سطات بإشراف مباشر من الطاقم الطبي و التمريضي للمركز الجهوي لتحاقن الدم و المندوبيات المحلية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.

و خصصت المندوبيات عددا من المساجد بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية كمراكز قرب للتبرع بالدم، وذلك وسط إقبال كبير للمصلين الذين يتبرعون بدمائهم في ظل الخصاص الكبير المسجل في مخزون الدماء.

هذا و كان المركز الجهوي لتحاقن الدم لجهة الدارالبيضاء- سطات، قد سبق و أطلق حملة للتبرع بالدم من خلال قوافل متنقلة، تحط رحالها بالقرب من المساجد، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين حيث تشرع في استقبال المتبرعين بين صلاتي المغرب و العشاء و كذا مباشرة بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

ويأتي ذلك موازاة مع العمل داخل المراكز التابعة للمركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات، وكل الوحدات التابعة له، طيلة شهر رمضان الحالي، بما في ذلك أيام السبت والأحد.

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