رحاب: “23 مليار ستصرف على التواصل و ما يسمى بالمؤثرين لبرنامج فرصة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الانتقادات لفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بعد لجوء وزارتها لما يسمى “المؤثرون” للترويج لبرنامج “فرصة” الخاص بالشباب أصحاب أفكار مشاريع.

من بين ردود الفعل في هذا الموضوع، ما عبرت عنه حنان رحاب القيادية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التي اعتبرت في تدوينة نشرتها بصفحتها الرسمية أن قرار الوزارة هو فرصة للمؤثرين و ليس لغيرهم.

و عنونت رحاب تدوينتها بعبارة “برنامج فرصة أو فرصة للمؤثرين”، و كتبت: “أطلقت الحكومة برنامجا سمته فرصة، وهو برنامج تقول الحكومة إنه لتمويل مشاريع 1000 آلاف شاب سيتم انتقاؤهم وفق معايير محددة”.

و أضافت القيادية في حزب الوردة: “الغريب أن هذا البرنامج هو شبيه ببرنامج مقاولتي الذي تم إطلاقه منذ سنوات، وكانت نتيجته دخول شباب للسجن بسبب تعثر برامجهم، وعدم قدرتهم على تسديد ديون الأبناك”.

و زادت قائلة:”هذا التعثر كان مرتبطا بعاملين أساسيين، الأول غياب المواكبة، والثاني عدم القدرة على المنافسة أمام الشركات الكبرى، وهما العاملان المرجح استمرارهما، فقد تم تكليف الشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة لوزارة السياحة بمواكبة المشاريع المنتقاة، رغم وجود وزارة للتشغيل والإدماج الاجتماعي والمقاولات الصغرى”.

و عرجت رحاب قليلا على تاريخ الشركة المعنية، حيث كتبت: “هذه الشركة التي تم إنشاؤها في عهد وزير السياحة السابق التجمعي محمد بوسعيد الذي أقاله الملكي بسبب تداعيات مشروع الحسيمة منارة المتوسط، كانت محط انتقادات لاذعة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بسبب سوء تدبيرها، وبسبب عدم قدرتها على جلب مشاريع استثمارية في قطاع السياحة ذات قيمة مضافة”.

و أضافت:”للأسف، يتم منحها الإشراف على برنامج فرصة الذي تصل ميزانيته إلى 120 مليار سنتيم، وهي التي تجر وراءها تاريخا من الفشل وسوء التدبير، ولعل أصدق تعبير عن تكليفها بمواكبة مشاريع الشباب الطامح لإنشاء مقاولة ، هو: لو كان الخوخ يداوي كلن يداوي غير راسو”.

رحاب واصلت حديثها قائلة: “الغريب أن الملك كان قد أعطى تعليماته خلال الحكومة السابقة لدعم الشباب الراغب في تأسيس مقاولته الخاصة، وتجاوز اختلالات برنامج مقاولتي، وذلك بتمويل يصل ل 800 مليار سنتيم، وهو المشروع المعروف بانطلاقة، غير أنه تعثر تنزيله بسبب جائحة كورونا”.

و كتبت كذلك: “إذن في الوقت الذي كان يجب تقييم برنامج مقاولتي الفاشل، واستكمال تنزيل برنامج انطلاقة بعد التخفيف من حالة الطوارئ الصحية، ذهبت الحكومة متخبطة نحو برنامج جديد هو نسخة طبق الأصل تقريبا من برنامج مقاولتي الفاشل، ومنح الإشراف عليه إلى شركة كانت محطة تقرير أشبه للإدانة أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، مع العلم أن هذه الشركة التابعة لوزارة السياحة لا علاقة لها بالموضوع”.

و اختتمت حنان رحاب تدوينتها بعبارة: “المضحك المبكي أن الحكومة تفتتح البرنامج بدعوة لما يسمى المؤثرين لافتتاحه، وستمنح جزء من ميزانية التواصل البالغة 23 مليار لهؤلاء المؤثرين، أي نموذج تريد تسويقه؟ إنه نموذج صناعة محتوى: أجيو تشوفو فين تغدينا اليوم، عرفتو شكون جا عندي اليوم”.

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