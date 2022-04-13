سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك المجمدة في بنوكها

2022-04-13 / 1:25 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن الادعاء السويسري، الأربعاء، الإفراج عن بقية أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وعدد من المحيطين به، كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاما وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.

وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية “لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 (ثورة 25 يناير 2011 في مصر) التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود”.

وأضاف: “في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة”.

وتابع: “رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.

وفي البداية، تضمنت القضية الجنائية 14 مشتبها، بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.
غير أن مكتب المدعي العام أشار إلى أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري، تركز على 5 أشخاص فقط دون تحديد هوياتهم.

ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

يشار إلى أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. اتهام جزائري وتونسيين في حريق أودى بحياة 8 أشخاص

فرنسا.. اتهام جزائري وتونسيين في حريق أودى بحياة 8…

2022-04-13 / 12:53 مساءً
Photo of ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

2022-04-13 / 10:53 صباحًا
Photo of السعودية: نحو مليوني معتمر يؤدون مناسك العمرة منذ بداية رمضان

السعودية: نحو مليوني معتمر يؤدون مناسك العمرة منذ بداية…

2022-04-13 / 9:40 صباحًا
Photo of إعلام: إصابة مصريين اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

إعلام: إصابة مصريين اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

2022-04-12 / 11:42 مساءً
Photo of زيلينسكي يعرض تبادل الملياردير صديق بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض تبادل الملياردير صديق بوتين بالأسرى الأوكرانيين

2022-04-12 / 11:18 مساءً
Photo of النمسا.. السجن لمليونير أوكراني لاجئ هدد فتى بسكين وسلبه 5 يورو

النمسا.. السجن لمليونير أوكراني لاجئ هدد فتى بسكين وسلبه…

2022-04-12 / 10:01 مساءً
Photo of إطلاق النار في نيويورك.. الشرطة تبحث عن شاحنة صغيرة مشبوهة

إطلاق النار في نيويورك.. الشرطة تبحث عن شاحنة صغيرة…

2022-04-12 / 9:23 مساءً
Photo of قضية فساد.. نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة

قضية فساد.. نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة

2022-04-12 / 9:11 مساءً
Photo of هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

2022-04-12 / 8:36 مساءً
Photo of زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود( صورة )

زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود( صورة…

2022-04-12 / 7:55 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق