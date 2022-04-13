فرنسا.. رجل يطلق النار على زوجته ويضرم النار فيها
الصورة من الارشيف

فرنسا.. اتهام جزائري وتونسيين في حريق أودى بحياة 8 أشخاص

2022-04-13 / 12:53 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وجه الادعاء الفرنسي، تهما إلى جزائري وتونسيين في إطار تحقيق بشأن حريق أودى بحياة ثمانية أشخاص في فبراير في جنوب غرب فرنسا.

واتهم جزائري يبلغ 27 عاما، بحسب مكتب المدعي العام، بـ”التدمير المتعمد بالنيران مما أدى إلى وفيات وإصابات ودمار”، ووضع قيد التوقيف في مستشفى في مونبلييه حيث تم نقله بعد إصابته خلال الحادثة.

كذلك اتهم تونسي يبلغ 43 عاما، وهو صاحب محل بقالة يقع في الطابق الأرضي من المباني المحترقة، بالإضافة إلى تونسي آخر يبلغ 40 عاما، بـ”التواطؤ في جرم وجنح”، وفق المدعي العام. وتم سجنهما السبت، ووضعا قيد الحبس الاحتياطي الثلاثاء.

ولقي ثمانية أشخاص، بينهم رضيع وطفل يبلغ عامين من العائلة نفسها، مصرعهم في حريق اندلع في ثلاثة مبان في قرية سان لوران دي لا سالانك التي تعد 10000 نسم، في فبراير الماضي.

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