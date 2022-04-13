لتطهير الترسانة القانونية.. قانون “رقابة الإلغاء” ينتظر مصادقة البرلمان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ناقشت لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق برقابة الإلغاء البعدية التي تتيح بإلغاء بعض القوانين لعدم دستوريتها.

اللجنة و بعد نقاش مستفيض، صادقت على مشروع القانون قبيل عرضه أمام أنظار ممثلي الأمة، حيث أن هذا القانون سيسمح بتطهير الترسانة القانونية عبر إلغاء مجموعة من القوانين التي أصبحت متجاوزة أو لا ترقى لمضامين الدستور.

ونص مشروع القانون التنظيمي الجديد على أن المحكمة الدستورية تحدث من بين أعضائها، هيئة أو هيئات، لا يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين المحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها.

و يتضمن مشروع القانون الجديد عددا من الملاحظات التي سبق و قدمتها المحكمة الدستورية و ذلك لتفادي المس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لكافة المواطنين.

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