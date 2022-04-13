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أمن البرنوصي يوقف 4 أشخاص ألحقوا خسائر بسيارات بالشارع العام

2022-04-13 / 12:24 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارة الخاصة المستوقفة بالشارع العام بحي “أناسي”، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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