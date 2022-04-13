الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

خريبكة.. فتح بحث قضائي مع شرطي في قضية توظيف وهمي

2022-04-13 / 11:38 صباحًا
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هبة بريس - خريبكة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة ، برتبة مقدم رئيس، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكانت المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة قد توصلت بشكاية من شخص يتهم فيها موظف الشرطة المشتبه فيه بتعريضه للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وقد أحيلت هذه الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشرافها.

وقد تم إيداع موظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني مآل ونتائج مجريات البحث ليتسنى لها ترتيب العقوبات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

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