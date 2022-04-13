ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الروس والأوكرانيين بالشعبين الشقيقين، ولم يقيّم تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، وحث على توخي الحذر مع المصطلحات.

وقال ماكرون على قناة “فرانس2” المحلية، اليوم الأربعاء: “يجب الحذر في التعامل مع المصطلحات اليوم، لأن هذه شعوب شقيقة … الروس والأوكران شعبان شقيقان. الإبادة الجماعي لها معنى، الشعب الروسي والأكراني إخوة. ما يحدث هو الجنون، هذه عودة إلى الحرب في أوروبا. لكن في الوقت نفسه أنظر إلى الحقائق، وأواصل العمل من أجل التوصل إلى وضع حد لهذه الحرب وإحلال السلام.

وقال ماكرون في وقت سابق، إنه يعتبر سياسته المتمثلة في الحفاظ على الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة صحيحة.

وقال ماكرون على هواء قناة TF1 التلفزيونية: “أعتقد أنه من الصواب تماما التحدث باستمرار مع رئيس روسيا بالنيابة عن فرنسا”.

ووفقا له، “فإن هذا ضروري لبناء هيكل أمني جديد في أوروبا”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0