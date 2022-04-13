ضمنها ناديي الرجاء والوداد.. تصنيف جديد لأفضل الأندية عالميا وعربيا

2022-04-13 / 10:01 صباحًا
1
هبة بريس - متابعة

أصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، تصنيفا جديدا لأفضل أندية كرة القدم في العالم وفي الوطن العربي.

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عبر موقعه الرسمي، ترتيب الأندية، بناء على مشاركاتها في البطولات منذ 1 أبريل 2021، وحتى 31 مارس من العام الجاري.

وتصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، قائمة أفضل الأندية في العالم، وجاء بالميراس البرازيلي ثانيا، يليه مواطنه نادي أتلتيكو مينيرو في المركز الثالث، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي رابعا.

وبالنسبة لتصنيف الأندية العربية، فقد احتل الأهلي المصري المركز الأول عربيا والـ19 عالميا، متبوعا بالرجاء المغربي الذي حل في المركز الـ49 عالميا، ثم جاء من بعده شباب بلوزداد الجزائري ثالثا (58 عالميا)، وحل الوداد المغربي في المركز الرابع عربيا (77 عاميا)، وبيراميدز المصري خامسا (89 عالميا)، ثم الزمالك المصري سادسا (97 عالميا)

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. تحديد موعد إجراء نهائي كأس العرش عن الموسم الماضي والحالي

رسميا.. تحديد موعد إجراء نهائي كأس العرش عن الموسم…

2022-04-13 / 8:08 صباحًا
Photo of لقجع .. باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المغاربة

لقجع .. باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المغاربة

2022-04-12 / 10:57 مساءً
Photo of رغم خسارته.. ريال مدريد يقصي تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

رغم خسارته.. ريال مدريد يقصي تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي…

2022-04-12 / 10:50 مساءً
Photo of فياريال يطيح ببايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا

فياريال يطيح ببايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا

2022-04-12 / 10:20 مساءً
Photo of الاتحاد المصري ينفي التفاوض مع خليلوزيتش لتدريب “الفراعنة”

الاتحاد المصري ينفي التفاوض مع خليلوزيتش لتدريب “الفراعنة”

2022-04-12 / 2:53 مساءً
Photo of فوزي لقجع يمثل افريقيا في منصب جديد بالفيفا

فوزي لقجع يمثل افريقيا في منصب جديد بالفيفا

2022-04-12 / 1:25 مساءً
Photo of بعد شهر من التوقف.. عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بمباريات منقوصة

بعد شهر من التوقف.. عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران…

2022-04-12 / 10:00 صباحًا
Photo of المكتب المديري للجامعة يجتمع غدا بالرباط و يعلن عن جدول أعماله

المكتب المديري للجامعة يجتمع غدا بالرباط و يعلن عن…

2022-04-11 / 2:04 مساءً
Photo of رسميا : ديربي حارق بين الرجاء والوداد في ربع نهائي كأس العرش

رسميا : ديربي حارق بين الرجاء والوداد في ربع…

2022-04-11 / 10:57 صباحًا
Photo of مصادر خاصة: إقالة حاليلوزيتش عارية من الصحة والجامعة لا تفكر في إقالته حاليا

مصادر خاصة: إقالة حاليلوزيتش عارية من الصحة والجامعة لا…

2022-04-10 / 10:09 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق