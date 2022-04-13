مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا حادا

2022-04-13 / 9:51 صباحًا
0
هبة بريس

كشفت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بحيث ينتظر أن ترتفع ب 3,6%، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد أرجعت هذا التسارع بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وفي أسعار المواد غير الغذائية بحسب نفس المذكرة.

ونتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، سيبلغ ارتفاع أسعار المواد الغذائية 5,3%، حيث ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4%، كما ستشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا هي الأخرى، خاصة لحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.

أما المواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا ب 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها أن التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2008، حيث رجحت أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده، ولكن بوثيرة أقل نسبيا، حيت سيسجل ارتفاعا يقدر ب 3,4% في الفصل الأول من 2022 يعزى بالأساس الى دينامية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مندوبية التخطيط تتوقع نمو حجم صادرات السلع والخدمات

مندوبية التخطيط تتوقع نمو حجم صادرات السلع والخدمات

2022-04-13 / 7:30 صباحًا
Photo of خبير يبرز ل”هبة بريس” أهمية استئناف الرحلات البحرية بين المغرب واسبانيا

خبير يبرز ل”هبة بريس” أهمية استئناف الرحلات البحرية بين…

2022-04-12 / 10:40 مساءً
Photo of رسمي : عجز في الميزانية بقيمة 1، 2 مليار درهم

رسمي : عجز في الميزانية بقيمة 1، 2 مليار…

2022-04-12 / 8:04 مساءً
Photo of “العربية المغرب” تطلق رحلات مباشرة بين مطاري وجدة انكاد ومالقا الاسبانية

“العربية المغرب” تطلق رحلات مباشرة بين مطاري وجدة انكاد…

2022-04-12 / 7:41 مساءً
Photo of إسرائيل تزود دول “اتفاقيات أبراهام” بأنظمة دفاعية قيمتها 800 مليون دولار

إسرائيل تزود دول “اتفاقيات أبراهام” بأنظمة دفاعية قيمتها 800…

2022-04-12 / 5:24 مساءً
Photo of تقرير: توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,2%

تقرير: توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1,2%

2022-04-12 / 1:08 مساءً
Photo of أسعار النفط الخام تنخفض عالميا و تبشر بتراجع أسعار الوقود بالمغرب

أسعار النفط الخام تنخفض عالميا و تبشر بتراجع أسعار…

2022-04-12 / 1:00 مساءً
Photo of انتعاش قطاع البناء والأشغال العامة برفع مبيعات الإسمنت خلال مارس

انتعاش قطاع البناء والأشغال العامة برفع مبيعات الإسمنت خلال…

2022-04-12 / 11:00 صباحًا
Photo of النواب” يقر قانونا يعيد تنظيم معهد البحث الزراعي ويصادق على إحداث السجل الفلاحي

النواب” يقر قانونا يعيد تنظيم معهد البحث الزراعي ويصادق…

2022-04-11 / 11:56 مساءً
Photo of المغرب يقر 900 مشروع استثماري في إطار سياسة استبدال الواردات

المغرب يقر 900 مشروع استثماري في إطار سياسة استبدال…

2022-04-11 / 10:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق