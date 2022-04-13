رسميا.. تحديد موعد إجراء نهائي كأس العرش عن الموسم الماضي والحالي

هبة بريس _ رياضة

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء امس الثلاثاء، اجتماعا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، خُصص لمناقشة مجموعة من النقاط التي تخص المسابقات والجموع العامة وكذا المنتخب الوطني.

وأكد بلاغ لجامعة الكرة عبر موقعها الرسمي، أنه ستتم برمجة المباراة النهائية التي ستجمع بين الجيش الملكي والمغرب التطواني برسم الموسم 2019-2020، بعد نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك بعدما تم تأجيل النهائي المذكور بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار البلاغ ذاته، أن المقابلة النهائية الخاصة بالموسم 2020-2021 ستقام نهاية شهر يوليوز المقبل.

ووصلت منافسات الكأس الفضية هذا الموسم إلى محطة ربع النهائي، حيث بلغت فرق الرجاء والوداد الرياضيين والمغرب الفاسي ويوسفية برشيد وجمعية المنصورية ونهضة بركان واتحاد تواركة والفتح الرباطي دور الثمانية.

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