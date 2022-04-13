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طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-13 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار ضعيفة فوق كل من السايس والأطلس المتوسط وشمال شرق المملكة، مع تساقط قطرات مطرية متفرقة فوق السهول الشمالية خلال الصباح.

أما بشمال الأقاليم الجنوبية، فسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مع نزول أمطار جد خفيفة ومحلية، في حين سيكون الطقس باردا نسبيا بمرتفعات الأطلس والريف.

ومن المرتقب تناثر حبات من الغبار محليا جنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وبجنوب ووسط المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و14 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد ارتفاعا ضئيلا شمال ووسط المملكة، بينما ستنخفض قليلا بكل من الجنوب وجنوب شرق المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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