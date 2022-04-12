إعلام: إصابة مصريين اثنين خلال إطلاق نار في نيويورك

هبة بريس _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الثلاثاء، أن مصريين اثنين أصيبا خلال حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم في محطة لمترو الأنفاق بولاية نيويورك الأمريكية.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصدر مطلع في الولاية، قوله إن إطلاق النار أسفر عن إصابة مصري ومصرية، مضيفا أن الرجل في حالة حرجة وخضع لعملية جراحية استغرقت 4 ساعات.

وأوضح المصدر أن الرجل المصري لديه 4 أبناء، مشيرا إلى أن المنطقة التي وقع بها الحادث في حي بروكلين، يقطنها عدد كبير من المصريين والعرب.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك، في أثناء ذهاب المصريين إلى العمل.

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: “بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (تواجد) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة”.

وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة “سبوتنيك” إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة متعطلة في مترو أنفاق المدينة الذي وقع به إطلاق النار.

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