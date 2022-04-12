وزارة شكيب بن موسى تؤشر على تعيينات جديدة في مديريات العيون وبوجدور..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد قرر تعيين مجموعة من الأسماء في مسؤوليات داخل المديريات الإقليمية التابعة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء جنوب المملكة.

ومن بين الاسماء التي تم تعينها من طرف الوزارة الوصية السيد حسان كباش، الذي تم تعيينه رئيس المركز الجهوي للإرتقاء بالتعليم الأولي، في حكم قسم، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، كما تم تعيين السيدة أمينة أبا حازم، رئيسة مصلحة تدبير المسار المهني والارتقاء بالموارد البشرية، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لذات الجهة.

المصدر ذاته أكد، أن الوزارة أسندت مهمة رئيس المركز الإقليمي للارتقاء بالتعليم الأولى، في حكم مصلحة بالمديرية الاقليمية بمدينة العيون للاستاذ جهاد نزيه، فما تم تعيين السيد الحسن اداعلي، رئيس المركز الإقليمي للإرتقاء بالتعليم الأولي، في حكم مصلحة، بالمديرية الإقليمية بوجدور.

و تأتي هذه التعينات الوزارية، بعد الثقة التي حظوا بها، والتي تشكل قيمة مضافة في المشهد التربوي بالجهة، وحافزا لهم على المزيد من البذل والعطاء، واستثمار كل الخبرات والمؤهلات التي يتوفرون عليها من أجل الإسهام في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء.

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