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زيلينسكي يعرض تبادل الملياردير صديق بوتين بالأسرى الأوكرانيين

2022-04-12 / 11:18 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

عرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليل الثلاثاء، على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدتشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا.

ويأتي ذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بثت عبر تطبيق تلغرام “أعرض على روسيا الاتحادية تبادل رجلكم هذا بشباننا وشاباتنا المحتجزين حاليا” لدى الروس.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت، الثلاثاء، توقيف ميدفيدشوك الذي توارى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في “عملية خاصة”.

وقال زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق تلغرام، “عملية خاصة نفذت بفضل، إس.بي.يو، (جهاز الأمن الأوكراني). برافو!

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