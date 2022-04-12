بعد شفائها…بريتني سبيرز حامل للمرة الثالثة

2022-04-12 / 11:24 مساءً
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القسم الفني

أعلنت النجمة الأميركية بريتني سبيرز البالغة 40 عاماً) مساء يومه الإثنين،عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام عن حملها للمرة الثالثة حامل.

و كشفت عن زواجها من خطيبها سام أصغري مشيرة أنها لاحظت تغييرات في حجم بطنها، الأمر الذي جعلها تخضوع لاختبار حمل ليتبيّن أنها بالفعل حامل.

و أعربت سبيرز عن سعادتها بهذا الحمل، خاصة بعد معاناتها خلال الحمل السابق من الاكتئاب قائلة: “هذه المرة سأمارس اليوغا كل اليوم ! لنشر الكثير من الفرح والحب”.

و الجدير بالذكر أن لسبيرز ولدان، شون بريستون (16 عاماً) وجايدن جيمس (15 عاماً) من زوجها السابق كيفين فيدرلاين الذي انفصلت عنه سنة 2007.

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