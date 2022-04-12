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فياريال يطيح ببايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا

2022-04-12 / 10:20 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أطاح نادي فياريال ببايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ليبلغ نصف النهائي.

وسجل صامويل تشوكويزي هدفه في الدقيقة 88 في ملعب أليانز أرينا ليمنح الإسبان التعادل 1-1 في إياب دور الثمانية، التي قادتهم للتأهل 2-1 في مجموع المباراتين.

وضع روبرت ليفاندوفسكي بايرن في المقدمة الليلة لتسوية التعادل في مجموع المباراتين، ودخلت المباراة في الوقت الإضافي حتى سجل تشوكويزي.

وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها فياريال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في الدور قبل النهائي أمام أرسنال عام 2006، وسيلعب أمام ليفربول أو بنفيكا

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