وزير النقل يكشف حصيلة دعم المحروقات الموجهة لمهنيي النقل

هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن الحصيلة الأولية للشروع في توزيع الدعم الذي خصصته الحكومة لفائدة مهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، صرف حوالي 307 ملايين درهم (قرابة 31 مليار سنتيم) من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل.

وكشف محمد عبد الجليل أنه بعد اسبوعين من انطلاق العملية تم تسجيل ، 78 ألف طلب، يخص نحو 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع المركبات المستهدفة، والتي حددته الحكومة في 180 ألف عربة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الآنية المنعقدة اليوم الثلاثاء 12 أبريل، أن الطلبات التي تم تقديمها تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، وما يقارب 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.

وشدد الوزير أن هذه المعطيات إذا كانت تدل فهي تدل على عزم الحكومة على مواصلة الإصلاح منذ تخصيص وزارة لهذا القطاع، ومن جهة ثانية تدل على الإطار التشاركي الذي عبر عنه المهنيون في مختلف المحطات”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0