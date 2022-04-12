وزير النقل يكشف حصيلة دعم المحروقات الموجهة لمهنيي النقل
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن الحصيلة الأولية للشروع في توزيع الدعم الذي خصصته الحكومة لفائدة مهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، صرف حوالي 307 ملايين درهم (قرابة 31 مليار سنتيم) من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل.
وكشف محمد عبد الجليل أنه بعد اسبوعين من انطلاق العملية تم تسجيل ، 78 ألف طلب، يخص نحو 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع المركبات المستهدفة، والتي حددته الحكومة في 180 ألف عربة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الآنية المنعقدة اليوم الثلاثاء 12 أبريل، أن الطلبات التي تم تقديمها تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، وما يقارب 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
وشدد الوزير أن هذه المعطيات إذا كانت تدل فهي تدل على عزم الحكومة على مواصلة الإصلاح منذ تخصيص وزارة لهذا القطاع، ومن جهة ثانية تدل على الإطار التشاركي الذي عبر عنه المهنيون في مختلف المحطات”.
2 تعليقات
حصيلة المبالغ التي ستصبها الدولة في جيوب اباطرة المحروقات عبر مهنيي النقل ؟؟؟ هذا هو واقع الحال فلا تكذبوا على الناس قالك التضامن زع الشعب اغلب من تضامنوا مع صندوق كورونا استرجعوا ما دفعوه اضعافا مضاعفة
عن أي دعم تتحدتون لمادا الفلاح لا يشمله الدعم الدي يسقي بكزوال والجار الذي يستهلك متله متل الشاحنة هذا الدعم لكم فقط اما لعنة هذا الشعب ستصلكم عما قريب الشعب يرف جيدا من يستفيد الان لبترول نزل دوليا لماذ لا ينزل بالمغرب لمادا لو كانت المحاسبة لكنتم تعرفون ماد ستفلون ولكن لقيتها سيبة وعند الله تلتقي الخصوم