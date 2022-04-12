إطلاق النار في نيويورك.. الشرطة تبحث عن شاحنة صغيرة مشبوهة

هبة بريس _ وكالات

تبحث قوات الأمن عن مركبة صغيرة تابعة لشركة الشحن “U-Haul” بلوحات من ولاية أريزونا بشبهة ارتباطها بحادثة إطلاق النار على ركاب قطار في مدينة نيويورك، الثلاثاء، وفقا لرسالة إلكترونية رصدتها شبكة “سي أن أن”.

ولم تحدد الرسائل الإلكترونية طبيعة العلاقة التي تربط المركبة بالحادثة.

وشارك أبرز القادة في صفوف الشرطة الأميركية مجموعة من الصور عبر الرسائل الإلكترونية ظهرت فيها مركبة لـ “U-Haul”، وأوصوا بالانتباه إلى مركبة تشبهها تحمل لوحة تابعة لولاية أريزونا وبرقم “AL31408”.

وأرسلت الشرطة إرشاداتها العامة لضباط شرطة مدينة نيويورك. وأشارت تعليمات الرسائل الإلكترونية إلى “أخذ الحيطة التامة” في حال واجهوا المركبة إن كانت مأهولة، وفقا للشبكة.

ونقلت “سي أن أن” تعليمات أخرى وجهت الضباط بأنه “في حال مشاهدة المركبة خلال حركتها وكانت مأهولة، أوقفوها واعتقلوا راكبيها.

من جهتها، قالت شركة “U-Haul” إنها “تعمل عن كثب مع السلطات للتأكد من أنها تملك أي معلومات” ذات علاقة بالبحث عن المركبة التي تم استئجارها وأي علاقة محتملة بحادثة إطلاق النار.

وأكدت الشبكة من خلال التحقق مع عدة مستشفيات ارتفاع حصيلة الإصابات جراء إطلاق النار في محطة “شارع 36” قرب التقاطع مع الجادة الرابعة، الذي أتى عقب قذف المشتبه به عبوة دخانية في إحدى عربات القطار المتجه نحو مانهاتن.

وذكرت الشبكة أن 29 شخصا على الأقل حصلوا على الرعاية الطبية بسبب الحادثة، 21 شخصا تم إدخالهم، وتم إخراج 10 منهم، وتضمنت الإصابات جروحا بسبب الأعيرة النارية أو استنشاق الدخان، أما البقية (11 شخصا) فكانت حالتهم مستقرة ولم تهدد إصابتهم حياتهم.

وأدخل خمسة أشخاص إلى مركز “Maimonides Medical Center” الطبي، في حين تلقى ثلاثة أشخاص الرعاية الطبية في مستشفى “New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital”.

وأكدت مفوضة شرطة نيويورك، كيتشانت سويل، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن السلطات تتعامل مع إطلاق النار في محطة قطار نيويورك كحادثة وليس كعمل إرهابي حتى اللحظة، مضيفة أنه لا وجود لعبوات ناسفة نشطة حاليا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0