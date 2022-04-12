قضية فساد.. نائب حاكم نيويورك يسلم نفسه للشرطة

هبة بريس _ وكالات

سلم نائب حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي، براين بنجامين، نفسه للشرطة الفدرالية، الثلاثاء، ومثل أمام قاض في إطار قضية فساد، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام في بيان.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية لنيويورك في البيان إن “بريان بنجامين، نائب حاكم ولاية نيويورك، متهم بالفساد ومخالفات أخرى ذات صلة”.

وأشار إلى أن نائب الحاكم البالغ من العمر 45 عاما “قصد مكتب التحقيقات الفدرالي في مانهاتن هذا الصباح” ومثل أمام قاض فدرالي.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن بنجامين متهم بـ “الرشوة والاحتيال وتزوير السجلات”.

والمسؤول المنتخب متهم خصوصا بأنه “استخدم نفوذه”، منذ العام 2019 كنائب في برلمان الولاية من أجل “تحويل إعانة تديرها الولاية (نيويورك) إلى منظمة يسيطر عليها مستثمر عقاري لقاء تبرعات” لصالح حملته ليتم انتخابه في عام 2021 كمراقب مالي لمدينة نيويورك.

وتم دفع الإعانة البالغة 50 ألف دولار إلى منظمة لا تبغى الربح يسيطر عليها المستثمر العقاري.

وكذلك يتهم بنجامين بتقديم وثائق مزورة عند إعلان ترشحه لمنصب نائب الحاكم في انتخابات 2022 ، و”الانخراط في سلسلة من الأكاذيب والخداع لتغطية آلية الفساد”.

ويواجه بنجامين عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهمة الفساد، وما يصل إلى 20 عاما في التهم الأخرى، وخصوصا تزوير الوثائق.

وتولى بنجامين منصب نائب حاكم نيويورك في أغسطس الماضي خلفا لكاثي هوشول التي أصبحت حاكمة الولاية نفسها بعد استقالة سلفها أندرو كومو المتهم باعتداءات جنسية.

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