مديرية الأمن ..23 ألف مخالفة سير ضخت 550 مليونا في خزينة الدولة

هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أبريل، من تسجيل 32 ألفا و884 مخالفة، وإنجاز 6544 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 26 ألفا و340 غرامة صلحية

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و505 آلاف و025 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3886 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6544 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 214 مركبة

من جهة أخرى، لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 1667 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1290 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الفترة نفسها.

وعزت الشرطة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

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