هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

هولندا تحتجز 20 يختا في إطار العقوبات على روسيا

2022-04-12 / 8:36 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت سلطات الجمارك الهولندية، الثلاثاء، أنها احتجزت 20 يختا في ورش بناء سفن في هولندا بعد فرض عقوبات على روسيا وبيلاروس.

وأوضحت السلطات الجمركية في بيان “إثر العقوبات التي فرضت على روسيا وبيلاروس وضعت الجمارك تحت الرقابة المشددة 20 يختا في تسع ورش لبناء السفن”.

وأضافت “بما أنها تحت الرقابة المشددة لا يسمح بتسليم هذه اليخوت العشرين أو نقلها أو تصديرها”.

و14 من هذه السفن الفارهة في طور البناء فيما ثمة يختان مخزنان وأربعة قيد الصيانة.

ويرواح طول هذه اليخوت بين 8,5 أمتار و120 مترا.

وأوضحت الجمارك “ثبت أن اثنين من هذه اليخوت على ارتباط بشخص يرد اسمه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي”. وفتح تحقيق بشأن يخت آخر.

وكانت السلطات الجمركية الهولندية أعلنت، الأربعاء، احتجاز 14 يختا.

وأعلنت دول أوروبية عدة في الفترة الأخيرة مصادرة يخوت تستهدفها العقوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

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