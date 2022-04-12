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من فرنسا والولايات المتحدة ..هل يحصل المغرب على مركبات مدرعة حديثة ؟

2022-04-12 / 8:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشف موقع “Shephardmedia ان المغرب يسعى الى تحديث ترسانته العسكرية البرية المكونة من المركبات المدرعة .

وقال نفس الموقع إنه من المحتمل ان يوقع المغرب صفقتين محتملتين تكمنان في التخلص من المركبات المدرعة القديمة ، وتعويضها بمركبات حديثة، عبر صفقة مع شركة “Arquus” الفرنسية، أو عبر صفقة مع شركة “Stryker” الأمريكية.

واورد نفس المصدر أن القوات المسلحة المغربية، كانت قد عزمت في أواخر سنة 2020 على اقتناء مدرعات ” VAB Mk3 6×6 APC” التي تصنعها شركة “Arquus” الفرنسية من أجل تعويض مدرعات “M13 APC” القديمة، غير أن الصفقة تأخرت على الأرجح بسبب تداعيات وباء كورونا، مشيرا إلى أن الصفقة سيتم تنفيذها حسب ما أكدته مصادر مقربة من القوات المغربية.

وتأتي التقارير حول كل الصفقات الجديدة المحتملة بين المغرب ودول اخرى كجزء من رؤية الرباط ونهجها لتحديث معداتها العسكرية وأفرادها.

وخصصت الحكومة في قانون الموازنة لعام 2022، غلافا ماليا يناهز 12,8 مليار دولار أمريكي لـ”شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية” يهدف الى عقد صفقات لشراء معدات وأسلحة جديدة.

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‫4 تعليقات

  4. من الضروري تجديد المغرب لترسانته الحربية لتمكين القوات المسلخة الملكية من التعامل بالموازات مع التغيرات الحذيثة التي تعرفها ساحات المعركة في الوقت الراهن

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