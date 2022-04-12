رسمي : عجز في الميزانية بقيمة 1، 2 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن الوضعية لتحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والمصروفات الصادرة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 1ر2 مليار درهم برسم ثلاث أشهر الأولى من 2022، مقابل عجز بلغ 8 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس 2022، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 20 مليار درهم، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة (SEGMA).
وتشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام إلى 76,5 مليار درهم نهاية مارس الماضي، أي بنسبة 21,1 في المائة.
كما عزت سبب الزيادة في المداخيل إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 42,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة (15,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع ب(12,5 في المائة)، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 37,2 في المائة.
وبخصوص النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 107,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3ر10 في المائة مقارنة مع مستواها المسجل في مارس من السنة الماضية، وذلك نتيجة نمو النفقات التشغيلية بنسبة 18,1 في المائة، وب9ر9 في المائة في مصاريف الاستثمار وانخفاض تحملات الديون المدرجة في الميزانية.
12 تعليقات
لماذا هذه للحسابات لم تحاسبون بها الحكومة السابقة التي لهبت أموال باهضة وتركت الصندوق فارغا….!!!!
المشكل الكبير هو أن الشعب المغربي هو من يؤدي الثمن ويتحمل مسئولية كل شيء أما الحكومة فهي لاتشعر به وتعيش حياتها بالرفاهية.. أما قضية الميزانية المخصصة لهذه السنة حدث ولا حرج هههههههههههه.
نلاحظ بعض الناس لم يجدوا ما يأكلون وذالك راجع إلى الغلاء المعيشي فاي ميزانية تتحدثون عنها ..الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لن يعرف اي تغير ( الهشاشة والفقر والبطالة وووووو) نسبة مئوية لاتبشر بالخير على المجتمع المغربي حالياً….
المشكل ان المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية غابت واندثرت وذهبت السلوكيات الأخلاقية الكل يلهب ويسرق حتى أصبح الصندوق فارغا ولا أحد يعيد النظر فيه ومحاسبة من قام بافراغه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الحكومة ان تعيد النظر في قانون الميزانية
وباغيين يعالجو العجز بالرفع من الدعم للمواد الغدائية وهاذ الشي لي أذى لغلاء الاسعار
يجب على الدولة ان تبحث عن موارد للدخل تمكنها من تطويرها للمجال الاقتصادي مما سيؤذي الى حل مته الازمة
هاذا دليل على ان نفقات الدولة أعلى من الموارد
الحمد لله على نعمة الله لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لنا عقل نفكر به ولهذا يجب على الحكومة أن تعرف التصرف التدبير لبرنامج الميزانية حتى لا يقع المغرب في مأزق مالي واقتصادي…
إنها أضحوكة فعلا هههههههههههه … عندما منحت لهم الدولة سيارات فاخرة بمبلغ قيمته نصف مليار ياكل بها الفقير الذي يتخبط مع الزمن سنوات طويلة؛ هذآ ألم يدخل في الميزانية ؟؟؟؟
المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجرة بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ؛ أين هي الوعود التي واعدتمون بها المواطن من أجل إنقاذه من عتبة الفقر؛ والآن تتحدثون عن الميزانية العامة للدولة ؛ بارقام وهمية لامحل لها من الوجود…حسبنا الله ونعم الوكيل…
حساب تنمية الموارد المالية والاقتصادية تعود بالنفع على الطبقة البورجوازية على حساب الطبقة الفقيرة والفاهم يفهم هههههههههههه.