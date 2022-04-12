زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود( صورة )
هبة بريس _ وكالات
ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: “رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما”.
نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لرئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني “منصة المعارضة – من أجل الحياة”، فيكتور ميدفيدتشوك، مكبلا بالقيود.
ونشر زيلينسكي صورة لمدفيدتشوك عبر قناته على “تليغرام” وهو يجلس مكبلا بالقيود، وعلق عليها بالقول: “تم إجراء عملية خاصة بفضل قوات الأمن الأوكراني. التفاصيل لاحقا
ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: “رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما”.
وفقا له، هناك الكثير من الرسائل المزيفة ، لذلك عليك التحقق من كل شيء.
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