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زيلينسكي ينشر صورة لمعارض أوكراني كبير مكبلا بالقيود( صورة )

2022-04-12 / 7:55 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة لرئيس المجلس السياسي للحزب الأوكراني “منصة المعارضة – من أجل الحياة”، فيكتور ميدفيدتشوك، مكبلا بالقيود.

ونشر زيلينسكي صورة لمدفيدتشوك عبر قناته على “تليغرام” وهو يجلس مكبلا بالقيود، وعلق عليها بالقول: “تم إجراء عملية خاصة بفضل قوات الأمن الأوكراني. التفاصيل لاحقا

ولم يعلق الكرملين على المعلومات الخاصة باحتجاز السياسي الأوكراني، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف للصحفيين: “رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحا، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما”.
وفقا له، هناك الكثير من الرسائل المزيفة ، لذلك عليك التحقق من كل شيء.

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