“العربية المغرب” تطلق رحلات مباشرة بين مطاري وجدة انكاد ومالقا الاسبانية

هبة بريس _ وجدة

أعلنت “العربية المغرب”، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في المغرب، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقا من وجدة إلى مالقا، وذلك انطلاقا من يوم 26 يونيو 2022.

و تعتبر مالقا من اقدم وأشهر المدن في أسبانيا لغناها التاريخي والثقافي ومناخها المعتدل. ومعروف أن مالقا مدينة حيوية مليئة بالمناطق الجاذبة للسياحة، وتأتي مالقا كوجهة جديدة تسيير العربية المغرب رحلاتها إليها منطلقة من وجدة بعد كل من مرسية، برشلونة، مرسيليا وباريس.

كما يمكن لزبائن الشركة حجز رحلاتهم المباشرة إلى هذه الوجهات، إما عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران، أو عن طريق الاتصال بمركز النداء، أو لدى وكالات الأسفار المعتمدة.

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