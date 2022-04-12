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مقتل أكثر من 100 شخص في هجمات شنها مسلحون وسط نيجيريا

2022-04-12 / 6:24 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قتل العشرات على أيدي مسلحين في هجمات على قرى في وسط نيجيريا، في أحدث أعمال عنف نسبت إلى عصابات إجرامية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤولين محليين وقائد مجموعة مسلحة شكلت محليا للدفاع عن النفس إن الهجمات التي وقعت في ولاية بلاتو الأحد أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وأكدت قوات الأمن والسلطات المحلية وقوع أعمال عنف من دون أن تذكر حصيلة الضحايا.

وقال سايمن باكو لالونغ حاكم ولاية بلاتو في بيان له: “قتل عدد كبير من الأشخاص ودمرت منازلهم”.

وأشار المسؤول مالام عثمان عبد الله، إلى أنه تم العثور على جثث 54 شخصا في كوكاوا، بالإضافة إلى جثث 16 فردا من مجموعة الدفاع عن النفس في شواكة وجثث 30 قرويا في غمباهو. كذلك تم العثور على أربعة قتلى في قرى أخرى.

وقال قائد مجموعة الدفاع عن النفس بالا يحيى لوكالة “فرانس برس” إنه تم العثور على 107 جثث، بينها جثث 16 عنصرا في مجموعته.

وقال القائد إيشاكو تاكوا المتحدث باسم وحدة عسكرية الاثنين إن “الكثير من القرى تعرضت للنهب لكن عدد الضحايا لا يزال موضع تحقق

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