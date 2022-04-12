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البام” يسائل وزير الفلاحة حول إنشاء حزام أخضر بجهة الشرق

2022-04-12 / 6:09 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الإجراءات المتخذةالتي ستتخذها وزارته لإنشاء حزام أخضر بجهة الشرق يقيها من الأضرار التي تخلفها العواصف الرملية.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق “البام” بمجلس النواب، حيث سلجت أن جهة الشرق، ولا سيما مدينة وجدة، عرفت خلال الآونة الأخيرة هبوب عواصف رملية شديدة، وذلك نتيجة لاقتراب منخفض جوي، الأمر الذي نتج عنه ترسب كتل هوائية رطبة و باردة.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن هذا الاضطراب الجوي الذي كان مصحوبا برياح جنوبية وصلت سرعتها إلى حوالي 70 كيلومترا في الساعة، أدى إلى تناثر الغبار القادم من المناطق الجنوبية إلى شرق البلاد. مشيرة إلى أن الأمر مرتبط أساسا بزحف التصحر على جهة الشرق بفعل ضعف عمليات التشجير وغياب حزام أخضر يقي من الأضرار الناتجة عن العواصف الرملية.

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