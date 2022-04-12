إسرائيل تزود دول “اتفاقيات أبراهام” بأنظمة دفاعية قيمتها 800 مليون دولار

هبة بريس _ متابعة

بلغت قيمة الصادرات الدفاعية لإسرائيل إلى الدول التي طبعت العلاقات معها في عام 2020 ما يقرب من 800 مليون دولار في العام الماضي.

ونمت صادرات صناعة الدفاع في البلاد إلى دول العالم بنسبة 36% على أساس سنوي، مدفوعة بالمقام الأول بمجلات الدفاع الجوي وأنظمة وخدمات التدريب، بحسب “بلومبيرغ”.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 7% من صادراتها (نحو 791 مليون دولار) ذهبت إلى دول اتفاقيات “أبراهام”. بلغ إجمالي الصادرات الدفاعية 11.3 مليار دولار ارتفاعا من 8.3 مليار دولار في 2020.

تأتي غالبية الإيرادات من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ما يقرب من 40% من الاتفاقات المبرمة العام الماضي بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، وفقا لوزارة الدفاع.

وعملت إسرائيل على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في سلسلة من الصفقات التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 1 9