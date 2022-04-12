بركة: نسبة الملء في بعض السدود بلغت ال100 بالمائة

هبة بريس

أفاد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من ثلت السدود تجاوزت، حاليا، 50 في المائة من نسبة الملء فيما بلغت سدود أخرى نسبة مائة بالمائة من الملء، وهو ما سيساعد على حل الاشكالية المرتبطة بندرة المياه بالعديد من مناطق المملكة.

وأبرز بركة في جوابه على أسئلة شفوية آنية، بمجلس المستشارين، أن التساقطات الأخيرة انعكست ايجابا على حقينة السدود، حيث تبلغ حقينات السدود الرئيسية بالمملكة حاليا ، أزيد من 5.52 مليار متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ 34.3 في المائة.

وبرغم هذه التساقطات الأخيرة، يضيف الوزير، فإن حقينة السدود تظل ضعيفة بالمقارنة مع السنة الماضية التي سجلت نسبة ملء بلغت 50.8 بالمائة، مشيرا إلى أن الثلوج ستغذي السدود وهو ما يؤشر على تحسن الوضعية.

وأضاف أن التساقطات المطرية الأخيرة من فاتح مارس إلى حدود اليوم تشكل ضعف التساقطات المسجلة مابين شهر شتنبر وفبراير، حيث بلغ حجم هذه التساقطات 6365 ملم، وهو ما كان له وقه ايجابي على الفرشة المائية والفلاحة، إذ تم انقاذ الزراعات الربيعية والماشية.

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