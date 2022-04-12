أمن البيضاء يوقف شقيقين عرضا سائق دراجة للسرقة بالعنف

2022-04-12 / 4:31 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 21 و27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وتعريض حياة الغير للخطر.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام المشتبه فيهما بتعريض سائق دراجة نارية لسرقة هاتفه النقال بالخطف على مستوى شارع ابن تاشفين بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، وهو ما تسبب في سقوطه وتعرضه لإصابات جسدية.

الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة أظهرت عدم تسجيل أية شكاية لدى مصالح الأمن الوطني بخصوص هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تمكن التحريات الميدانية المكثفة من تشخيص هوية الضحية وتحصيل شكايته، فضلا عن توقيف المشتبه فيهما المتورطين في هذه القضية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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