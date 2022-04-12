أمريكا.. إصابة 16 شخصا بحادث إطلاق نار في محطة مترو أنفاق

2022-04-12 / 4:18 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار في محطة ميترو أنفاق في مدينة بروكلين الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي. إن. إن” الأميركية، عن مصادر في الشرطة، قولها: “أصيب 13 شخصا على الأقل في إطلاق نار في محطة مترو أنفاق بروكلين بينهم ضحية واحدة في حالة حرجة”.

ونقلت الشبكة الأمريكية عما أفادت به هيئة النقل الحضرية المشغلة لأنظمة النقل في نيويورك: “تعليق خطوط مترو الأنفاق المتعددة في بروكلين بسبب التحقيق في الحادث”.

في غضون ذلك، أصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيراً للمنطقة المتضررة. وقالت شرطة نيويورك “بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين. توقعوا سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة”.

وقال مسؤول في إنفاذ القانون لوكالة “سبوتنيك”إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة فاشلة في مترو أنفاق المدينة حيث وقع إطلاق النار “في الوقت الحالي لا يمكنني تأكيد ذلك”.

كما رفض محاور الوكالة الحديث عن الدوافع المحتملة للهجوم، مستشهدا بتحقيق جار.

وأضاف “تم تأكيد إطلاق النار. ما زلنا في مرحلة التحقيق. نحاول الحصول على مزيد من المعلومات من موظفينا على الفور.”

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