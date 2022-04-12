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بالرغم من التساقطات الأخيرة.. الأنشطة الفلاحية تتراجع بحوالي 13 في المائة

2022-04-12 / 3:43 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من التساقطات المطرية الأخيرة و التي ساهمت في إنتعاش الزراعات الربيعية وتحسن حقينة السدود، غير أن المؤشرات الرقمية للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي تظل محدودة و منخفضة بما كان عليه الأمر في السنوات الماضية.

و في هذا الصدد ، توقعت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضا في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 12,9 في المائة، بفعل الظروف المناخية التي ينتظر أن تؤثر على المحاصيل.

و حسب موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من العام الجاري الصادر عن المندوبية، يتوقع أن تعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا بنسبة 4,1 في المائة.

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