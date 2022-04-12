بعد توقف لأزيد من سنتين.. ميناء طنجة المدينة يستقبل أول باخرة قادمة من اسبانيا ( صور + فيديو )

هبة بريس - مكتب طنجة

استقبل ميناء طنجة المدينة، صباح اليوم الثلاثاء ، أول رحلة بحرية للمسافرين قادمة من ميناء طريفة بالجنوب الاسباني .

ورست صباح اليوم بميناء طنجة المدينة أول باخرة سريعة قادمة من الميناء الإسباني تعود لشركة Frs الألمانية، على متنها 49 راكبا بعد قرار المغرب وإسبانيا استئناف حركة الملاحة البحرية للمسافرين، حيث كان في استقبالهم المدير العام لشركة تدبير ميناء طنجة المدينة، وعدد من المسؤولين الامنيين.

بدوره كشف ميناء الجزيرة الخضراء، امس الاثنين، عن موعد إعادة فتح حركة المرور البحرية بين المغرب واسبانيا.

وقال الميناء الإسباني عبر موقعه الرسمي، إن الرحلات البحرية بالنسبة للراجلين من وإلى ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء وكذا من وإلى ميناء طريفة، ستنطلق يوم غد الثلاثاء 12 أبريل الجاري .

واعلنت السلطات المينائية بالجزيرة الخضراء ان الرحلات البحرية بالنسبة للسيارات ستنطلق يوم 18 أبريل الجاري ، داعيا المسافرين الى التواصل مع شركات الملاحة لمزيد من التفاصيل بخصوص مواقيت الرحلات .

والجمعة، دعت وزارة النقل المغربية شركات النقل البحري العاملة ضمن خطوط موانئ شمال البلاد، إلى استئناف أنشطتها التجارية، التي تربطها بالموانئ الإسبانية

جاء ذلك في مراسلة لمديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل المغربية، دعت شركات النقل البحري في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، إلى مباشرة أنشطتها التجارية المتعلقة برحلات المسافرين.

وأعلن المغرب وإسبانيا، في بيان مشترك إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا” الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج

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