المهدي بنسعيد

بنسعيد: “النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمهنيي قطاع الثقافة أولوية للوزارة”

2022-04-12 / 2:26 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

أكد المهدي محمد بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية لمهنيي قطاع الثقافة يعتبر من أولويات عمل الوزارة و هو ما تجسد في القانون الذي صودق عليه يوم أمس بمجلس النواب.

و اعتبر بنسعيد خلال تقديمه لمشروع قانون حقوق المؤلف أمام نواب الأمة أن هذا النص القانوني سيساهم في تعزيز حماية حقوق المؤلفين و المبدعين ببلادنا.

و أوضح وزير الشباب و الثقافة و التواصل أن الحكومة أخذت على عاتقها تحسين الشق الاجتماعي لشريحة واسعة من المغاربة، و هو ما تجسده الوزارة التي يشرف عليها عبر إيلاء عناية خاصة لهذا الشق لدى مهنيي القطاع.

و شدد الوزير السالف الذكر على أن هذا القانون يأتي استجابة لتطلعات المبدعين والمهنيين ومختلف الفاعلين في القطاع الثقافي و كذا لتجاوز الفراغ القانوني المسجل في ظل التطور التكنولوجي.

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