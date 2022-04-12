“الجنس مقابل العمل” …فيصل عزيزي يثير الجدل بتصريحاته
نجلاء مزيان: هبة بريس
حل الفنان المغربي فيصل عزيزي ضيفا في برنامج ” عيادة المشاهير” مع الإعلامي المغربي مراد العشابي، حيث خلق الجدل بتصريحاته المثيرة.
و كشف الفنان المغربي أن مجموعة من صديقاته في المجال الفني تعرضن للتحرش في بداياتهن، كما تم اقتراح عليهن عرض “الجنس مقابل المشاركة في الأعمال” .
و عن المثلية الجنسية، نفى فيصل عزيزي ما يشاع حول ميولاته الجنسية، مشيرا أن ظهوره مع أحد المثليين في بث مباشر لا يعني أنه كذلك.
و خلفت تصريحات الفنان المغربي عاصفة من الجدل في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو اللقاء على نطاق واسع.
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2 تعليقات
لنكون واضحين فنحن مغاربة. واش كاين شي بلا شي بحال القهوة للبوليس او الجندارم واش احسن ادور امعاه او اقيد ليك ابروصي اتخلص اكثر
لو تيقنت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. ولو علمت أن اللعنة هي الطرد من رحمة الله. لقلت إن دفع غرامة قيمتها الف درهم خير لك من دفع نصف درهم رشوة