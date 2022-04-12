“الجنس مقابل العمل” …فيصل عزيزي يثير الجدل بتصريحاته

2022-04-12 / 2:50 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حل الفنان المغربي فيصل عزيزي ضيفا في برنامج ” عيادة المشاهير” مع الإعلامي المغربي مراد العشابي، حيث خلق الجدل بتصريحاته المثيرة.

و كشف الفنان المغربي أن مجموعة من صديقاته في المجال الفني تعرضن للتحرش في بداياتهن، كما تم اقتراح عليهن عرض “الجنس مقابل المشاركة في الأعمال” .

و عن المثلية الجنسية، نفى فيصل عزيزي ما يشاع حول ميولاته الجنسية، مشيرا أن ظهوره مع أحد المثليين في بث مباشر لا يعني أنه كذلك.

و خلفت تصريحات الفنان المغربي عاصفة من الجدل في منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو اللقاء على نطاق واسع.

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