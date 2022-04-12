أسعار النفط الخام تنخفض عالميا و تبشر بتراجع أسعار الوقود بالمغرب
انخفضت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال اليومين الماضيين، حيث نزل سعر البرميل الخام لأقل من 100 دولار بعد أيام من الارتفاع المتواصل و ذلك منذ اندلاع الحروب بين روسيا و أوكرانيا.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة بحوالي 4.30 دولارات، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي بانخفاض قدره 3.97 دولارات ليصبح ثمن البرميل الخام من النفط 94.29 دولار.
و من شأن الانخفاض التدريجي لأسعار النفط الخام أن ينعكس على مستويات أسعار بيع الوقود بجل دول العالم، و منها المغرب التي وصل بها سعر البنزين و الغازوال لمستويات قياسية غير مسبوقة.
و يتوقع أن ينعكس انخفاض أسعار السوق الدولية على السوق المغربية بداية من نهاية الأسبوع الجاري، و ذلك في ظل وجود مخزون سابق، حيث يتوقع المهنيون أن تنخفض أسعار بيع الغازوال و البنزين ببعض السنتيمات إذا استمرت أسعار السوق الدولية على ما هو الحال الآن و لم تقع أي أحداث طارئة.
3 تعليقات
لن ينخفض التمن مادام المستفيد هو رئيس الحكومةو المالك للحروقات بالمغرب
عندما يرتفع سعر النفط عالميا في نفس الوقت يرتفع صاروخيا بالمغرب لكن العكس غير صحيح عندما ينخفض في جميع الاسواق يبقى مرتفع في بلادنا الحبيبة لان المنتفع هو نفسه مصدر القرارات في المغرب .المهم الله ياخد فيهم الحق و الحساب امام الله عسير .
ن مادام المستفيد هو رئيس الحكومةو المالك للحروقات بالمغرب