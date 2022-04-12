بوتين ل”الغرب”: “لا يمكن عزلنا”

2022-04-12 / 12:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أهدافها “النبيلة” من دون شك، وشدد على أن القوات الروسية التي تنفذ العملية تتصرف “بشجاعة وكفاءة”.

وأشار فلاديمير بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار “فوستوتشني” الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، إلى أن القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا تستخدم أحدث الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ونقلت وكالة “انترفاكس” عن الرئيس الروسي قوله إنه بشن العملية العسكرية في أوكرانيا “كنا نحمي روسيا ولم يكن لدينا خيار آخر سوى شن عملية عسكرية، مشيرا إلى أن المواجهات مع القوى المناهضة لروسيا في أوكرانيا كانت أمرا حتميا ومسألة وقت فقط.

وأضاف بوتين قائلا “لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دونباس بشرق أوكرانيا”، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية رفضت الامتثال لاتفاقات “مينسك” التي هدفت الى حل سلمي لقضية دونباس.

وحول المقاطعة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، قال بوتين إنه “لا يمكن عزلنا”، بحسب ما ذكرت رويترز.

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تعليق واحد

  1. الأنانية والنزعة التوسعية ادت بهتلر ودولته إلى الهلاك ولكنه أيضا دمر العالم.. وأي زعيم يتبع خطاه ستكون النتائج مماثلة

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