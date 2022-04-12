السكوري: “الاستثمار هو السبيل لخلق مناصب شغل قارة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أنه قد تم تسجيل مجموعة من التعثرات التي رافقت المقاولات الصغرى و المتوسطة خاصة خلال فترة الجائحة.

و أوضح السكوري خلال مداخلة له على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الاسثتمار هو السبيل لخلق مناصب شغل قارة تسمح باستقطاب اليد العاملة و خريجي المعاهد و الجامعات و مؤسسات التكوين من حاملي الشواهد.

و لفت وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى أن عددا من المقاولات تعيش في الظرفية الراهنة وضعا صعبا، و بعضها وصل لحدود الإفلاس خاصة المقاولات الصغيرة و المتوسطة.

هذا الأمر ، يقول السكوري، دفع بالوازرة الوصية لاتخاذ عدد من القرارات تروم دعم هاته المقاولات خاصة عبر مشاريع التمويل و دفع القروض و تأجيل السدادات و مجموع من البرامج الموازية لتجنب إفلاسها و تشريد عمالها.

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