أمن العيون ينهي نشاط تجار مخدرات بعد كمين أطاح بيهم

2022-04-12 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

في إطار تتبعها للتجار الممنوعات بمختلف أشكالها، وحرصا منها على حماية الأجيال الصاعدة، من الادمان على المخدرات علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، من رصد ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر ما بين 19 و22 سنة، وذلك لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

مصدر أمني أكد، أنه قد جرى إيقاف المشتبه فيه الأول على مستوى تجزئة المستقبل بمدينة العيون، بعدما كان على متن سيارة نفعية، متلبسا بحيازة صفيحة من مخدر الشيرا بعدما كان تحت مراقبة الشرطة القضائية، التي تمكنت من الاهتداء عليه بعد مجموعة من التحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية في وقت سابق.

هذا ومباشرة بعد إقافه، في حالة تلبس بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا، تم اقتياده إلى محل إقامته حيث أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمسكن المشتبه فيه، عن إيقاف المشتبه فيهما الآخرين، وحجز عشرة صفائح إضافية من مخدر الشيرا موجهة للترويج.

و أضاف المصدر ذاته، أن الموقوفين الثلاثة تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى إرتباط كل واحد منهم بهاته القضية.

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