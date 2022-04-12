فيدرالية “المرأة التجمعية” تستعرض التزامات المغرب لتمكين النساء سياسيا واقتصاديا

2022-04-12 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية ‏‎ ‎لقاءً تحت شعار “القيادة ومشاركة المرأة في ‏السياسة”، شكل مناسبة لاستعرض التزامات المغرب لتمكين المرأة سياسياً واقتصاديا.‏

اللقاء الذي أطرته رئيسة الفيدرالية، أمينة بنخضراء، وشاركت فيه مجموعة من القياديات ‏التجمعيات على غرار نبيلة الرميلي ومباركة بوعيدة وجليلة مرسلي ونوال المتوكل ‏وزبيدة السقاط، شكل كذلك مناسبة أبرزت فيه قيادات نسائية مسارهن السياسي، وتجربتهن ‏في تسيير وتدبير عدد من المؤسسات.‏

وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت أمينة بنخضراء، عددا من المكتسبات التي همت المرأة ‏المغربية خلال العشرين سنة الماضية، بفضل السياسة المستنيرة للملك محمد السادس، كما ‏أبرزت المكانة التي حظيت بها نساء “الأحرار” خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي ‏مكّنهن من تعزيز التمثيلية داخل البرلمان، وتدبير عدد من الجماعات بالمدن الكبرى ‏وبالجماعات القروية. ‏

وشددت مختلف المتدخلات على أن المشاركة المتزايدة للنساء في العمل السياسي يمثل ‏عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدين أن المرأة المشاركة ‏في العمل السياسي تدافع بالأكثر عن حقوق النساء والأطفال والأسرة، كما أن قضية تعزيز ‏المشاركة السياسية للنساء ليست قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، ولكنها انعكاس ‏لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية، وعلاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ‏علاقة وثيقة وتفاعلية.‏

كما أوضحنّ أن التقدم في قضية تمكين النساء مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم ‏والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة، كما أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في ‏مؤسسات صنع القرار كان لها أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز الوضع ‏الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.‏

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