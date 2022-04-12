فيدرالية “المرأة التجمعية” تستعرض التزامات المغرب لتمكين النساء سياسيا واقتصاديا
نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية لقاءً تحت شعار “القيادة ومشاركة المرأة في السياسة”، شكل مناسبة لاستعرض التزامات المغرب لتمكين المرأة سياسياً واقتصاديا.
اللقاء الذي أطرته رئيسة الفيدرالية، أمينة بنخضراء، وشاركت فيه مجموعة من القياديات التجمعيات على غرار نبيلة الرميلي ومباركة بوعيدة وجليلة مرسلي ونوال المتوكل وزبيدة السقاط، شكل كذلك مناسبة أبرزت فيه قيادات نسائية مسارهن السياسي، وتجربتهن في تسيير وتدبير عدد من المؤسسات.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت أمينة بنخضراء، عددا من المكتسبات التي همت المرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، بفضل السياسة المستنيرة للملك محمد السادس، كما أبرزت المكانة التي حظيت بها نساء “الأحرار” خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي مكّنهن من تعزيز التمثيلية داخل البرلمان، وتدبير عدد من الجماعات بالمدن الكبرى وبالجماعات القروية.
وشددت مختلف المتدخلات على أن المشاركة المتزايدة للنساء في العمل السياسي يمثل عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدين أن المرأة المشاركة في العمل السياسي تدافع بالأكثر عن حقوق النساء والأطفال والأسرة، كما أن قضية تعزيز المشاركة السياسية للنساء ليست قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، ولكنها انعكاس لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية، وعلاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية.
كما أوضحنّ أن التقدم في قضية تمكين النساء مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة، كما أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار كان لها أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.