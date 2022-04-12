زيلينسكي: أوكرانيا أصبحت واحدة من أكثر المناطق الملغومة في العالم

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده أصبحت واحدة من أكثر المناطق الملغومة في العالم نتيجة أعمال الجيش الروسي.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة، الإثنين، أن الجنود الروس قاموا بزرع ألغام في مناطق شمالية من بلاده أثناء انسحابهم منها.

ولفت إلى أن قوات بلاده تفكك ما لا يقل عن 1000 لغم في المناطق المذكورة يوميا.

وقال زيلينسكي: “ترك المحتلون الألغام في كل مكان، في الشوارع والمنازل والسيارات. هذا عمل متعمد لجعل العودة إلى المناطق خطرة قدر الإمكان”.

وأضاف أن زرع الروس أعدادا كبيرة من الألغام في الأراضي المحتلة “يجب أن يعتبر جريمة حرب”.

وتابع: “لأن هذا شيء يتم القيام به لقتل أو إعاقة أكبر عدد ممكن من الناس حتى لو اضطروا إلى الانسحاب من أرضنا”.

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