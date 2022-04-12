بعد شهر من التوقف.. عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بمباريات منقوصة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تعود عجلة البطولة الاحترافية في قسمها الأول للدوران بعد توقف فاق الشهر من الزمان، و هو التوقف الذي تزامن و مبارتي المنتخب المغربي المؤهلتين لكأس العالم و كذا مشاركات الأندية المغربية قاريا و مؤجلات كأس العرش.

و ستقام مباريات البطولة برو الأولى نهاية هذا الأسبوع عبر إجراء خمس مباريات و تأجيل ثلاثة بسبب التزام أندية الوداد و الرجاء و نهضة بركان بمباريات دور الربع من المنافسات القارية.

و ستدشن مباريات الجولة 21 يوم الجمعة على الساعة العاشرة ليلا بلقائي الجيش الملكي و اتحاد طنجة الذي سيجرى بمجمع الأمير مولاي عبد الله بدون جمهور، و لقاء حسنية أكادير و الفتح.

و ستتواصل المباريات ليلة السبت بمباراة المغرب الفاسي و سريع واد زم و هي أيضا ستجرى بدون جمهور، فيما يوم الأحد سيواجه شباب المحمدية ضيفه يوسفية برشيد و يستقبل الشباب السالمي خصمه الدفاع الجديدي و كلها مباريات تنطلق في العاشرة ليلا.

و تأجلت ثلاث لقاءات عن الجولة 21 و هي التي ستجمع لاحقا كل من الرجاء الرياضي بمولودية وجدة، و أولمبيك أسفي بالوداد الرياضي و أولمبيك خريبكة مع نهضة بركان.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0