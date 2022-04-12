ساركوزي: سأصوت لماكرون في الجولة الثانية
هبة بريس - وكالات
أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إنه سيصوت للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وكتب ساركوزي على صفحته الخاصة على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “سأصوت لإيمانويل ماكرون لأنني أعتقد أن لديه الخبرة اللازمة في مواجهة أزمة دولية خطيرة، أصعب من أي وقت مضى”.
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان – 23.15%.
ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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19 تعليقات
لعبة سياسية إنتخابية تعود من جديد للرئيس ايمانويل ماكرون مرة ثانتة… وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ان يصوت لصالح ايمانويل ماكرون…
أعتقد بروطوكول سياسي قام به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بادلائي صوته إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجولة التانية لهذه الاستحقاقات الانتخابية..
أظن أن المقصود بادلائه التصويت من رئيس سابق نيكولا ساركوزي إلى رئيس ايمانويل ماكرون رئيس حالياً ما عادا مصلحة من وراء ذالك…..
لا أظنه سيفوز بهده الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة مرة تانية.لان الفرنسيون جد سائمين منه وذالك بتصرفاته تجاه الشعب الفرنسي…
حتى وإن صوت عليه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي فهذا لا يعني أنه يفوز مرة تانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلةههههههههههههههههه.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يقوم بمسرحية سياسية حتى يظهر للشعب الفرنسي مدى حبه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث صوته يكون مجرد بروطوكول سياسي فقط …..
كلهم متشابهين سواء نيكولا ساركوزي أو ايمانويل ماكرون فهم من طينة واحدة والفاهم يفهم هههههههههههه…
الكل ينتظر مصير فرنسا من هذه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء فاز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون او خسر المهم من يستحق الفوز…
أنا لا ارى أي فرق بين الرئيسين الفرنسين نيكولا ساركوزي وايمانويل ماكرون ؛ بالاخص انه قام باعطاء صوته إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولكن هذآ شيئ غريب لاندري ماذا من ورائه…
لا نريد للشعب الفرنسي ان يسقطوا في حفرة مرة أخرى ولو قام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بادلائي صوته إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فلا يغويهم ذالك لأنها خطة طاكتيكية سياسية من تجاه هذا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي..احذروا…
كونوا على يقين إذا فاز مرة تانية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهذه الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للشعب الفرنسي ولو هذه المبادرة التي يسقوم بها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي باعطاء صوته إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فإنهم من طينة واحدة..وانتهى الكلام.
نحن بدورنا نعطي صوتنا للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهذه الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها في تاريخ فرنسا…..
ربما صوت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بادلائه التصويت تجاه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ستكون بشارة خير …
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رجل ديمقراطي حقيقي جدا يريد التغيير والاصلاح لدولته فهو يستحق أن يعطيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بصوته ويستحق الفوز في هذه الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة…
الفوز لمن يستحق ويقوم بتغير البلاد إلى الأفضل بكثير من السابق؛ وليس في اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وووووو وووووووو وغيرها ؟؟؟؟
أظن أنها مؤامرة مدبرة ومحسومة من طرف السياسيين فيما بينهم ؛ والفوز واضح كوضوح الشمس؛ ان الفوز سيكون مرة تانية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون..
إن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة تخضع الى المصداقية والشفافية وليس الى اضطرابات سياسية تسيطر على الشعب الفرنسي مما يجعله يفقد الثقة في اي رئيس مقبل على الاستحقاقات الانتخابية…
في رأي أنه لايستحق التصويت عليه لأنه أساء إلى الإسلام والمسلمين والمسلمات بصفة عامة..غاتمنى إلا يصوت عليه أحد…
الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة تتطلب النزاهة والمصداقية وليس من أجل المصلحة فقط لهذا يجب عدم التصويت على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مرة ثانتة؛ فماذا فعل خلال الخمس سنوات الماضية. للشعب الفرنسي؟؟؟؟؟؟؟ سؤال يبقى مطروح دائما عند الفرنسين؟؟؟؟؟